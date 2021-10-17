Смертельное ДТП на Житомирщине случилось прошлой ночью.

В ночь на воскресенье, на автодороге М-06 "Киев – Чоп" в дорожно-транспортном происшествии погибли два человека.

Смертельная авария случилась сегодня возле поселка городского типа Пулини Житомирской области около часа ночи, сообщает патрульная полиция Житомирщины.

По его данным, столкнулись автомобиль "Audi" и грузовик "Mercedes".

Читайте такжеПереворот в воздухе: в Мелитополе случилось автомобильное ЧП (видео)"В результате ДТП водитель и пассажирка легковушки погибли на месте происшествия. Патрульные обеспечили охрану места ДТП и осуществляли регулирование дорожного движения", – говорится в сообщении.

Детали случившегося начала устанавливать следственно-оперативная группа.

В полиции также показали фото с места происшествия. На снимках видно, что грузовик буквально уничтожил "Audi" – от легковушки осталась груда металла.

Ранее стало известно, что в Киеве 15 октября на проспекте Степана Бандеры водитель грузовика в состоянии алкогольного опьянения на нерегулируемом пешеходном переходе сбил двух пешеходов, один из пострадавших умер в больнице.

Позже Шевченковский райсуд Киева избрал подозреваемому меру пресечения – арест без возможности выйти на свободу под залог.

Авторы: Тамара Отовская, Екатерина Присяжнюк