Читайте такжеВо Львове пьяная водитель на Lexus без прав избила патрульную (фото)Во Львове в субботу, 8 мая, произошло смертельное ДТП возле "Галицкого перекрестка" на улице Богдана Хмельницкого.
По информации Varta1, около 17:00 столкнулись три авто, среди которых грузовик. Одна из машин перевернулась, ей оторвало крышу.
В результате аварии погиб человек. В патрульной полиции отметили, что еще один человек травмирован, однако от госпитализации отказался.
Пресс-секретарь Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская уточнила ZAXID.NET, что столкнулись автомобили ВАЗ и Mercedes, погиб водитель ВАЗ.
Судя по видео, опубликованному патрульными, водитель ВАЗ проехал перед грузовиком и вылетел на встречную полосу, где и столкнулся с Mercedes.
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