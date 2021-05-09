Легковушка перевернулась от удара, водитель погиб.

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По информации Varta1, около 17:00 столкнулись три авто, среди которых грузовик. Одна из машин перевернулась, ей оторвало крышу.

В результате аварии погиб человек. В патрульной полиции отметили, что еще один человек травмирован, однако от госпитализации отказался.

Пресс-секретарь Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская уточнила ZAXID.NET, что столкнулись автомобили ВАЗ и Mercedes, погиб водитель ВАЗ.

Судя по видео, опубликованному патрульными, водитель ВАЗ проехал перед грузовиком и вылетел на встречную полосу, где и столкнулся с Mercedes.

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Автор: Катерина Комолова