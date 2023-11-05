Автомобиль врезался в дерево.

В субботу, 4 ноября, в Дрогобыче Львовской области произошло смертельное ДТП. За рулем автомобиля находился несовершеннолетний водитель.

Подробности аварии раскрыла пресс-служба 2 Специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Отмечается, что сообщение о ДТП по ул. Трускавецкой поступило к спасателям в 11:16. На место происшествия выехало дежурное аварийно-спасательное отделение.

"По прибытию на место происшествия, чрезвычайникам стало известно о том, что водитель автомобиля Opel Vectra не справился с управлением, допустил выезд за пределы проезжей части дороги, в результате чего столкнулся с деревом. С помощью гидравлических инструментов деблокирован водитель 2006 года рождения и передан работникам экстренной медицинской помощи", – говорится в сообщении.

Видео дня

К сожалению, пассажир 2006 года рождения погиб на месте аварии. Все обстоятельства аварии устанавливают работники полиции.

ДТП в Украине

4 ноября на Николаевщине произошла смертельная авария. Автомобили Toyota Land Cruiser и Ford C-MAX столкнулись лоб в лоб в районе с. Суворовка. Водители обоих автомобилей погибли. Также известно о пострадавшей пассажирке автомобиля Toyota, 1975 г. р. – ее доставили в больницу.

3 ноября в Житомирской области нардеп от "Батькивщины" насмерть сбил 18-летнюю девушку. За рулем "Mercedes-Benz GLE" находился депутат Андрей Николаенко. Сообщалось, что погибшая девушка, предположительно, пыталась пересечь дорогу в неустановленном месте.

Сам Николаенко заверил, что был трезвым. Он подчеркнул, что пройдет все необходимые экспертизы и будет сотрудничать со следователями ГБР.

Вас также могут заинтересовать новости: