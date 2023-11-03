ДТП произошло в Житомирской области.

Народный депутат от "Батьківщини" Андрей Николаенко сбил насмерть 18-летнюю девушку. ДТП произошло на Житомирской трассе.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Житомирской области, водитель автомобиля "Mercedes-Benz GLE" совершил наезд на пешехода, двигаясь в направлении г. Чоп в крайней левой полосе движения.

За рулем находился 44-летний житель Киевщины, народный депутат Украины. Официально в полиции фамилии и имени не раскрыли. Как свидетельствуют фото, девушка, вероятно, пыталась пересечь проезжую часть в неустановленном месте, где движение автомобилей самое быстрое.

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На месте происшествия работают следственно-оперативные группы. Продолжается выяснение всех обстоятельств произошедшего. Предварительная правовая квалификация - ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Назначен ряд соответствующих экспертиз.

Как сообщает источник УНИАН в правоохранительных органах, речь идет о народном депутате Украины от "Батькивщины" Андрее Николаенко. ДТП произошло на территории Житомирской области. Предварительно известно, что в автомобиле народный избранник находился с женой.

Другие инциденты с нардепами

В последние дни народные депутаты все чаще становятся в центре внимания из-за громких скандалов. Недавно во Львовской области неизвестные совершили нападение на Николая Тищенко. Пресс-секретарь областного управления Национальной полиции Светлана Добровольская рассказала, что Тищенко подал заявление по факту нападения.

Перед этим нардепы Гончаренко и Тищенко устроили разборки в Раде. Они оскорбляли друг друга во время публичных выступлений, снимали видео и рвали одежду.

5 октября в Киеве народные депутаты Артем Дмитрук и Александр Куницкий подрались с мужчиной, который якобы, по их версии, причастен к мошеннической деятельности. Сам мужчина утверждает, что нардепы требовали у него деньги.

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