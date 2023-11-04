Тела погибших из искореженных машин деблокировали спасатели.

Вечером, 4 ноября, на Николаевщине произошло смертельное ДТП. В результате лобового столкновения автомобилей погибли двое мужчин, также пострадала женщина.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. Отмечается, что сообщение об аварии поступило в Службу спасения в 18:07. Автомобили Toyota Land Cruiser и Ford C-MAX столкнулись возле с. Суворовка Николаевского района.

"В результате происшествия погибли водители транспортных средств 1965 г. р. и 2002 г. р. Также пострадала пассажирка автомобиля Toyota, 1975 г. р. Она до приезда спасателей каретой скорой медицинской помощи доставлена в лечебное учреждение. С помощью аварийно-спасательного инструмента чрезвычайники высвободили тела погибших", – говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.

Другие ДТП в Украине

3 ноября в Житомирской области нардеп от "Батькивщины" Андрей Николаенко сбил насмерть 18-летнюю девушку. В СМИ писали, что погибшая, вероятно, пыталась пересечь проезжую часть в неустановленном месте, где движение автомобилей самое быстрое.

Впоследствии аварию прокомментировал и сам Николаенко. Он заявил, что был за рулем трезвым и не нарушал правил. Нардеп заверил, что будет способствовать следственным действиям, которые проводит ГБР, и добровольно пройдет все необходимые экспертизы.

В конце октября смертельное ДТП произошло на Тернопольщине. Там автомобиль "Infiniti FX35" выехал на полосу встречного движения и врезался в" Peugeot 406", водитель которого погиб. СМИ сообщали, что за рулем "Infiniti FX35" находился сын местной судьи.

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