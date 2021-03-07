По данным СМИ, у убитой женщины нашли полицейское удостоверение.

В Киеве правоохранители устанавливают обстоятельства смерти женщины, тело которой было найдено на улице Бажана.

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Как сообщает пресс-служба столичной полиции сообщение о теле поступило правоохранителям около 3 часов ночи. У жертвы нашли признаки насильственной смерти.

На месте работают следователи и кинологи. Открыто уголовное производство.

В то же время «Информатор Киев» сообщает, что у убитой женщины нашли полицейское удостоверение

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Автор: Дмитрий Захаров