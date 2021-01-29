Автовор подыскивал машины премиум-класса, знакомился с их владельцами и под разными предлогами садился за руль автомобиля, давил на газ и трогался с места в неизвестном направлении.

Ирпенский городской суд огласил приговор мужчине, который в течение двух лет похищал элитные автомобили на территории Киево-Святошинского района Киевской области.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

«Автовор подыскивал машины премиум-класса, знакомился с их владельцами и под разными предлогами садился за руль автомобиля, давил на газ и трогался с места в неизвестном направлении. Таким образом злоумышленнику удалось завладеть BMW, Peugeot, Porsche Cayenne и Mercedes-Benz S 550, нанеся пострадавшим миллионные убытки», - говорится в сообщении.

По результатам досудебного следствия фигуранту производства было предъявлено обвинение в незаконном завладении транспортными средствами, совершенном повторно, которое нанесло значительный и большой материальный ущерб (ч.2,3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины).

Суд согласился с доводами местной прокуратуры и приговорил злоумышленника к 8 годам 6 месяцам лишения свободы. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших и обязал осужденного возместить причиненный им ущерб.

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Автор: Юлия Петриченко