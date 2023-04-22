Парень вместе с друзьями решил покататься и попал в ужасное ДТП.

В Одесской области пьяный подросток решил проехаться с друзьями на родительской машине и попал в ужасное ДТП. Один из его пассажиров не выжил.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области. Как отмечается, авария произошла сегодня около 4.00 в Измаильском районе, на автодороге сообщением Виноградовка – Болград недалеко от села Кирнички.

Предварительно установлено, что 16-летний местный парень сел за руль отцовского легкового автомобиля "ВАЗ-21099" и поехал с двумя друзьями кататься. Двигаясь в направлении города Болград, подросток не справился с управлением и столкнулся с запаркованным на обочине грузовым автомобилем "DAF", которым управлял 53-летний житель Одесского района.

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В результате аварии один 17-летний пассажир легковушки погиб на месте, другой 16-летний пассажир получил ушибы предплечья и таза.

"Несовершеннолетний водитель "ВАЗа" и водитель грузовика не пострадали. Несовершеннолетнего водителя проверили на содержание алкоголя в организме – он оказался в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Начато производство по ч. 3 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения) Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд экспертиз.

ДТП в Украине - пьяным за руль сел Остап Ступка

Напомним, что 4 апреля киевлян шокировала ДТП, которое устроил известный украинский актер Остап Ступка. Мужчина вечером сел за руль своего Range Rover в состоянии алкогольного опьянения, что привело к аварии в центре города. Машина актера столкнулась с Mitsubishi, которая стояла на остановке.

Тогда на место происшествия вызвали полицию. Против Ступки открыли уголовное дело - он может сесть в тюрьму на три года.

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