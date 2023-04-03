За помощью на месте происшествия уже обратились два человека - водитель авто "Mitsubishi" и водитель "BMW".

10 автомобилей попали в ДТП на Житомирской трассе вблизи Капитановки.

Как сообщает глава полиции Киевской области Андрей Небитов, как предварительно установили полицейские Киевщины, около 7:30 поток автомобилей двигался в сторону Киева. Водители, ехавшие в средней полосе, остановились для предоставления преимущества. В это время водители левой – также притормозил. А водитель автобуса "Setra" не среагировал на изменение дорожной обстановки и допустил столкновение с автомобилями впереди. Вследствие этого, предварительно 9 автомобилей получили различные повреждения.

Видео дня

По состоянию на 8:30, за помощью на месте происшествия уже обратились два человека - водитель авто "Mitsubishi" и водитель "BMW". Еще до 10 человек получили синяки и ушибы.

На месте ДТП продолжают работать правоохранители.

ДТП в Украине-последние новости

В Одесской области произошла ужасная ДТП, в результате которого погибли супруги: легковое авто украинцев столкнулось с грузовиком.

В Хмельницкой области перевернулся автобус с пассажирами. Предварительно установлено, что водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автобус перевернулся.

27 марта утром произошло жуткое ДТП на ул. Елены Телиги в Шевченковском районе Киева.