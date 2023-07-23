После конфликта несколько человек обратились за медицинской помощью.

В Белой Церкви Киевской области произошел конфликт из-за русской музыки, которую громко слушал водитель автомобиля "Mercedes". Все завершилось дракой, после которой несколько человек обратились за медицинской помощью.

Как сообщает полиция Киевщины, ссора из-за музыки российских исполнителей возникла почти в полночь на массиве Таращанском.

"Впоследствии между жителями близлежащих домов и нарушителями завязалась драка, в результате четыре человека обратились за медицинской помощью. У одной из женщин травмирована рука", - рассказали в полиции.

Отмечается, что по факту нанесения телесных повреждений средней тяжести следователи Белоцерковского управления полиции начали уголовное производство и устанавливают все обстоятельства инцидента. Статья предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на срок до трех лет.

Как рассказал один из пострадавших Вадим Могорит, инцидент произошел 21 июля около 23:00, когда возле аллеи запарковался "Мерседес", из которого на весь жилой массив звучала российская музыка.

"После моего замечания о нецелесообразности такой музыки, когда наши Козаки и Козачки бьются с ордой, молодчики начали меня избивать сначала втроем, а потом в 6 (фото этих любителей русского шансона добавляю)! Мой кум пытался их успокоить, но получил удар в голову и потерял сознание (дважды терял его после следующего удара в голову), куме, которая закрывала его собой, чтобы не забили ногами, сломали руку... Били сильно и беспощадно, видео предоставили свидетели и помогли остановить эту стаю", - рассказывает мужчина.

На видео слышно, как на тезис о том, что в стране война, один из участников схватки отвечает: "И что, что война".

Могорит предполагает, что патрульная полиция была "явно знакома с несколькими нападающими", поскольку они продолжали избивать людей даже в присутствии правоохранителей.

"У меня сотрясение мозга и многочисленные гематомы на голове и теле! Как оказалось - это нормальная практика для этой компании и пострадавшие всегда забирают заявление из полиции (их запугивают или откупаются), но это не наш случай", - добавил пострадавший.

Скандалы из-за песен русских певцов, которые поддерживают войну против Украины

Как сообщал УНИАН, ранее в Белой Церкви Киевской области уже был конфликт из-за российской музыки. Так, в караоке один из посетителей додумался петь русские песни, в том числе и Гарика Сукачева о "любимой" Москве. Напомним, Сукачев неоднократно высказывался в поддержку боевиков "ЛДНР".

Другой подобный скандал случился в кафе "Дубровка", что в Погребах под Киевом. Там посетители не нашли адекватных альтернатив и пели песни сторонника войны против Украины Григория Лепса. На мужчину и женщину, которые пели песни Лепса, составили админпротоколы за мелкое хулиганство.

А в Боярке Киевской области молодая пара во время прогулки прослушивала музыку российских исполнителей. Это не понравилось прохожей, которая шла позади пары и наблюдала за украинцами. После ссоры с мужем по поводу российского рэпа, она заявила на него в полицию.

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