Агрессивным нетрезвым мужчиной заинтересовались правоохранители и военные.

Громкий скандалразгорелся в одном из заведений Белой Церкви в Киевской области. В караоке один из посетителей пел российские песни, в том числе и песню поклонника боевиков Гарика Сукачева про "любимую" Москву.

Одна из посетительниц, которая отдыхала в заведении с подругой, возмутилась таким количеством российской попсы в заведении. Девушка напомнила, что Россия год назад совершила полномасштабное нападение на Украину и до сих пор идет война.

При этом нетрезвый мужчина за соседним столиком пел песню Гарика Сукачева о красоте Москвы, играющих в домино мужиках и соседе-полковнике. Стоит отметить, что Сукачев неоднократно высказывался в поддержку боевиков "ЛДНР" и внесен в базу "Миротворца".

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К конфликту присоединилась подруга "певца". Девушка, как и ее спутник, вела себя агрессивно. При этом мужчина использовал в общении ненормативную лексику и заявлял, что имеет право петь что угодно, предлагая ей вызвать "ментов" или "службу", на которых ему "по *уй".

Позже в сторис в Instagram девушка объяснила, что конфликт возник из-за самой песни.

"Не за язык, а за песню. Когда я увидела реакцию мужчины, который это пел (а ему было просто пофиг на замечания), подошла я. Немножко в более грубой форме спросила его, как оно - петь такое дерьмо в стране, в которой идет война, где гибнут лучшие, а эти изверги поют о Москве. Мне, конечно, начали грубить", – рассказала украинка.

Кроме того, она выяснила, что любитель российской попсы из Харькова, но другую информацию девушка не сообщила. Также она отметила, что ситуацией заинтересовались не только правоохранители, но и военные.

В свою очередь администрация заведения извинилась перед посетительницей за российские песни и слабую реакцию на агрессию нетрезвой пары.

Языковые скандалы в Украине - последние новости

Скандалы из-за российского языка и российской музыки на фоне нападенияя России участились. Так, участница программы "СуперМама" и победительница проекта "Від пацанки до панянки" Ирина Слюнько заявила, что училась в "русской школе" и будет разговаривать на российском языке.

10 апреля стало известно, что в Одессе разгорелся языковой скандал из-за российской песни в магазине. Девушка попросила администрцию выключить русскую музыку, поскольку в стране война. В свою очередь женщина заявила, что всегда слушает русскую музыку, поэтому выключать ее по просьбе посетительницы не будет, ведь магазин считает своей собственностью, а не общественным местом.

В Броварах произошел похожий скандал. В магазине отказались обслуживать клиентку на украинском языке. Свое нежелание сотрудники мотивировали тем, что они русскоговорящие.

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