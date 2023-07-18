В Боярке молодая пара во время прогулки прослушивала музыку российских исполнителей. Это не понравилось прохожей, которая донесла на них в полицию.

В Киевской области правоохранители вручили повестку мужчине за прослушивание российского рэпа.

Речь идет о случае, который произошел в Боярке. На одной из улиц пара во время прогулки слушала песни РФ: мужчина подпевал и пританцовывал под ритм музыки страны оккупанта, отмечает полиция Киевской области в Facebook.

Это не понравилось прохожей, которая шла позади пары и наблюдала за украинцами. После ссоры с мужчиной по поводу российского рэпа, она заявила на него в полицию.

"Женщина, которая шла позади молодой пары, сделала замечание мужчине, но он начал спорить с ней. Неравнодушная гражданка сообщила об инциденте полиции", - говорится в сообщении.

По итогу правоохранители Фастовского управления полиции нашли "поклонников" российского рэпа и составили на них админпротоколы (в соответствии со ст. 173 КУоАП). Дополнительно мужчину обязали прийти в местный военкомат, вручив ему повестку.

Также правоохранители выложили видео, в котором украинец искренне извиняется за инцидент.

В Киеве запретили слушать песни РФ в общественных местах

Напомним, 13 июля Киевский горсовет наложил мораторий на использование русскоязычного культурного продукта в общественных местах. В частности, речь идет и о прослушивание песен российских исполнителей.

Отмечалось, что запрет также касается книг, художественных изделий, культурных и развлекательных спектаклей и другого культурного контента, воспроизведенного на русском языке.

Вас также могут заинтересовать новости: