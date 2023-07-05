Военные также вручили мужчине повестку.

На мужчину и женщину, которые пели песни Лепса в кафе под Киевом, составили админпротоколы за мелкое хулиганство.

Как сообщает полиция Киевской области, военные также вручили мужчине повестку для явки в Броварской ТЦК и СП.

"В Погребах полицейские Киевщины составили админпротокол [ст. 173 КУоАП] Мелкое хулиганство на мужчину и женщину, которые на замечания гражданки начали агрессивно себя вести", - рассказали в полиции.

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Эта статья предусматривает штраф от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением 20% процентов заработка, или административный арест на срок до 15 суток.

Скандал с песнями российских исполнителей, которые поддерживают войну против Украины

Как сообщал УНИАН, 1 июля в кафе "Дубровка" в Погребах Киевской области между посетителями возник спор из-за песен российского певца Григория Лепса. Два человека пели песни россиянина, из-за чего одна из посетительниц кафе сделала им замечание. Однако, девушку в итоге вытолкали из заведения.

Реагируя на скандал, правоохранители проверили заведение и составили соответствующий админпротокол по ч. 1 ст. 155 КУоАП (Нарушение правил торговли и предоставления услуг работниками торговли, общественного питания и сферы услуг, гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью), что влечет наложение штрафа от одного до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

В свою очередь, владелец заведения рассказал, что в тот вечер гости арендовали один из залов кафе и сами организовывали музыку. По его мнению, персонал не ответственен за российские песни на вечеринке.

Напомним, российский певец Григорий Лепс является одним из активных сторонников войны против Украины и убийства украинцев. В мае путинист засветился с оружием на украинском Донбассе, а на днях он в очередной раз посетил оккупированный Донецк. Ранее Лепс вместе с другим певцом Николаем Басковым обещали выплачивать оккупантам по миллиону рублей за каждый выведенный из строя танк Leopard или Abrams. 3 июля Лепс заявил, что выплатил оккупанту с повизным "Веном" миллион рублей за якобы уничтоженный Leopard.

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