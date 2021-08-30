Пострадавшие в ДТП на Хортице госпитализированы и находились в тяжелом состоянии.

В воскресенье вечером, 29 августа, в Запорожье на острове Хортица пьяный мужчина, 1972 года рождения, на авто "Honda Accord" превысил скорость и сбил супругов, которые шли вместе с малолетней дочкой.

В результате ДТП в Запорожье мужчина-пешеход, 1986 рождения, и его жена, 1993 г. р., получили многочисленные травмы и попали в больницу, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в Запорожской области.

По его данным, девочка получила политравму и тоже госпитализирована. Пострадавшие находились в тяжелом состоянии.

"...водитель ...на автодороге между кафе "Казацкое подворье" и домом отдыха "Пектораль", не соблюдая скоростной режим, совершил наезд на пешеходов... В его крови обнаружено 1,6 промилле алкоголя", – выяснили правоохранители.

Начато производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса – "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Подозреваемый задержан.

Напомним, в Украине разрешенное для водителей количество алкоголя в крови составляет 0,2 промилле.

В нашей стране за нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого пострадали люди, грозит до восьми лет лишения свободы.

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Автор: Екатерина Присяжнюк