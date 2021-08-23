Малыш получил ожоги спины и ягодиц.

В Запорожском перинатальном центре младенец получил ожоги.

Об этом в понедельник, 23 августа, сообщает отдел коммуникации полиции области.

Утром на "102" позвонил 28-летний отец новорожденной девочки и рассказал, что его дочери обожгли спину и ягодицы в Областном перинатальном центре Запорожского областного совета.

Следственно-оперативная группа предварительно выяснила, что 20 августа после проведения кесарева сечения две медицинские сестры на длительное время положили ребенка на электрический согревающий коврик.

"В результате младенец получил ожоги спины I степени и ягодиц II степени. В настоящее время состояние ребенка стабильное", - сообщили правоохранители.

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Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, если оно повлекло тяжкие последствия для несовершеннолетнего) Уголовного кодекса Украины.

Виновным может грозить до 5 лет ограничения свободы или до 3 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Автор: Катерина Комолова