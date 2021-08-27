В результате удара током парень попал в больницу с ожогами более половины тела, узнали журналисты.

В Сумской области умер 17-летний парень, который ради хвастовства перед своими друзьями полез на вагон грузового поезда, тянулся к линии электропередач, получил удар током и ожоги. Собрано все, что известно о случившемся.

Точное время смерти пострадавшего неизвестно. О кончине парня сообщили в паблике в Facebook под названием "Кролевець у фейсбуці" в среду днем, 25 августа.

"Любим, помним, скорбим", – говорилось в сообщении.

После удара током начался пожар, парень получил ожоги более 50% тела и попал в больницу города Кролевец, пишет "Данкор онлайн".

По сведениям издания, 17-летний парень в Кролевце 21 августа залез на вагон грузового поезда, пытался прикоснуться к проводам и получил удар током. Затем начался пожар, и пострадавший был госпитализирован с ожогами.

Ранее в Украине не раз происходили подобные трагедии. Стоит отметить, что железная дорога является зоной повышенной опасности, а ток, который проходит по проводам, – смертельно опасен.

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Автор: Екатерина Присяжнюк