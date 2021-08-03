Женщина не могла двигаться и наглоталась воды.

В Николаевской области трое подростков спасли женщину, которая едва не утонула в реке.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным происшествиям в Николаевской области.

Инцидент произошел 2 августа. Женщина сообщила в службу, что трое парней спасли на воде ее знакомую.

"Мы с подругой отдыхали на берегу реки Ингул, неподалеку от водно-гребной базы, на которой тренируются дети на байдарках и каноэ - это возле Аляудского моста в Ингульском районе Николаева. Людмила ушла под воду и ей стало плохо. Трое ребят, которые купались неподалеку, заметили это, подплыли к ней и вытащили на берег. Все же могло быть иначе, но дети спасли жизнь человека, и они настоящие герои!"- рассказала Надежда.

Читайте такжеКиевлянка по ошибке попала в "черный" список СНБО: Данилов позвонил и извинился13-летний Иван Комаров и 11-летний Руслан Лысенко рассказали, что в тот день плавали и ныряли недалеко от берега.

"Самый старший из нас - Воробьев Герман - ему 14 лет (сегодня не смог прийти, потому что заболел насморком), очень хорошо плавает. Он заметил, что в метрах 20 от берега то появляется над водой, то исчезает голова человека, и мгновенно отреагировал. Подплыл к женщине, схватил за плечи, дотянул до берега, вынес на сушу и положил на одеяло возле камыша. Мы все время его поддерживали, помогали, а когда увидели, что губы у нее белые, еще и водой кашляет, поняли, что на самом деле произошло. Надежда, подруга Людмилы, оказала ей первую помощь и привела в чувство",- рассказали дети.

Оказалось, что в воде 60-летней Людмиле ноги свела судорога, женщина не смогла двигаться, наглоталась воды и едва не утонула.

Ребятам вручили благодарственные письма и ценные подарки. Женщина рассказала, что искренне благодарна детям за спасение.

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Автор: Людмила Жерновская