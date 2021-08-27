Она находится в частном реабилитационном центре.

В Никополе родители насильно заставляли 15-летнюю девочку употреблять опасные наркотики.

Об этом рассказал начальник Никопольского районного управления полиции, подполковник полиции Александр Клешня, пишет Информатор.

Еще 16 июля медики бригады скорой помощи сообщили в полицию, что они госпитализировали 15-летнюю девочку с тяжелым наркотическим отравлением.

Пострадавшую доставили в больницу с диагнозом: абстинентный синдром на фоне употребления наркотических веществ.

Читайте такжеВо Львове во время ремонта под полом нашли шарики металлической ртути (фото)Выяснилось, что мать и отчим заставляли ребенка употреблять наркотики, а именно "соль".

Девушку отправили в частный реабилитационный центр в Днепре.

По данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное ст. 166 ч. 1 Уголовного Кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицами в отношении которого установлены опека или попечительство).

Напомним, в Днепропетровской области умер двухлетний мальчик, которого порезал ножом бывший сожитель его матери.

Ранее в Харьковской области в реанимации умер трехмесячный ребенок. Врачи считают, что он мог отравиться детской смесью.

Автор: Людмила Жерновская