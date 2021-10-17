Инцидент произошел в одном из поселков Херсонской области, узнали журналисты.

В поселке Свитанок Голопристанского района Херсонской области 16-летняя девушка из-за "гениальной идеи" получила ожог половины лица.

Девушка решила включить в розетку электрический кипятильник и от него подкурить свою сигарету, сообщил Telegram-канал "Х*евый Херсон".

Читайте такжеСожгли заживо: под Херсоном расследуют жестокое убийство бездомногоПо его данным, после того, как девушка поднесла сигарету к кипятильнику, произошла сильная вспышка.

На канале отмечается, что девушка из-за этой вспышки получила ожог левой части лица.

"…С этой травмой пришлось ехать в больницу, хорошо хоть глаз не выжгла", – говорится в сообщении.

Напомним, вечером 15 октября в селе Троицкое Одесского района Одесчины 27-летний мужчина сжигал мусор у себя во дворе, нарушил правила пожарной безопасности и получил тяжелые ожоги. Пострадавший попал в реанимационное отделение больницы.

Пожар во дворе ликвидировали неравнодушные соседи – залили огонь водой из ведер.

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Автор: Екатерина Присяжнюк