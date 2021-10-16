В настоящее время он находится в реанимации.

В Одесской области при сжигании мусора у себя во дворе тяжелые ожоги получил 27-летний мужчина.

Как сообщили журналистам в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ЧП случилось вчера вечером в селе Троицкое Одесского района.

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Местный житель пострадал при сжигании мусора на собственном дворе, в результате нарушения правил пожарной безопасности.

По информации ГСЧС, у 27-летнего мужчины тяжелые ожоги, в настоящее время он находится в реанимации. Пожар был ликвидирован неравнодушными соседями водой из ведер.

Напомним, как писал УНИАН, в Одессе спасатели ликвидировали пожар в помещении приемной комиссии одного из вузов.

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Автор: Лариса Козовая