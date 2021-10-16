В Одесской области при сжигании мусора у себя во дворе тяжелые ожоги получил 27-летний мужчина.
Как сообщили журналистам в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ЧП случилось вчера вечером в селе Троицкое Одесского района.
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Местный житель пострадал при сжигании мусора на собственном дворе, в результате нарушения правил пожарной безопасности.
По информации ГСЧС, у 27-летнего мужчины тяжелые ожоги, в настоящее время он находится в реанимации. Пожар был ликвидирован неравнодушными соседями водой из ведер.
Напомним, как писал УНИАН, в Одессе спасатели ликвидировали пожар в помещении приемной комиссии одного из вузов.