Ребенку повезло – все обошлось консервативным лечением.

В Львове 2-летняя девочка случайно выпила средство для мытья духовки и получила химические ожоги пищевода и желудка.

Об этом сообщается на странице Львовской областной детской клинической больницы "Охматдет" в Facebook.

"Наша маленькая пациентка – 2-летняя девочка из Львова – случайно выпила средство для мытья духовки. Родители – большие молодцы, не растерялись и сразу примчались с дочкой в "Охматдет"... Перед этим мама успела хорошо напоить ребенка водой, и это помогло уменьшить последствия", - говорится в сообщении медиков.

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По информации медиков, ребенку промыли желудок, сделали эндоскопический осмотр и назначили лечение.

"За три недели мы сделали ей обследование, чтобы узнать, есть ли сужение в пищеводе. Девочке повезло - все обошлось консервативным лечением", - пояснил торакальный хирург Олег Ленив.

По словам медика, лечить такого рода ожоги бывает очень сложно. Даже несмотря на своевременную первую помощь, лечение не всегда дает желаемый результат - ребенок не может есть и глотать слюну.

Сейчас девочка уже самостоятельно ест, хотя ей еще больно глотать. Ребенка выписали домой, но впереди еще будут обследования.

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Автор: Мирослава Бзикадзе