Пуля попала одному из работников в руку, когда он пытался прикрыть лицо.

На Харьковщине энергетики приехали отключать свет мужчине, который самовольно подключился к электричеству. Однако житель села Ракитное решил взяться за оружие. Он стрелял в энергетиков и ранил одного из них в руку.

Как сообщает пресс-служба "Харьковоблэнерго", инцидент произошел вчера, 10 ноября, в 10:10.

"Работники "Харьковоблэнерго" прибыли на ул. Загребля для выполнения своих служебных обязанностей: отключение электроустановок потребителя из-за самовольного подключения", - говорится в сообщении.

По информации предприятия, когда энергетики выходили из машины, потребитель начал стрелять в их сторону из оружия, похожего на пневматическое. Пуля попала одному из работников в руку, когда тот пытался прикрыть лицо.

Читайте такжеВ Харькове женщина в неадекватном состоянии залезла на электроопоруНа место преступления была вызвана полиция. Работники облэнерго написали заявление о внесении сведений об инциденте в Единый реестр досудебных расследований и привлечении нападавшего к уголовной ответственности.

Как уже сообщал УНИАН, долги украинцев за коммуналку достигли почти 63 миллиардов гривень. Кроме этого, ранее стало известно, что директора водоканала на Львовщине наказали за "креативную" расправу с должниками - "Стрыйводоканал" опубликовал адреса людей просто на рекламных бордах по всему городу.

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Автор: Светлана Макринская