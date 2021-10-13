Больше всего украинцы задолжали за газ и его распределение.

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на конец августа 2021 года снизились на 2,2% по сравнению с июлем, до 62,9 млрд грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, по состоянию на конец августа задолженность населения за природный газ составила 23,3 млрд грн, за централизованное отопление и горячую воду – 19,5 млрд грн, за управление многоквартирными домами – 5,5 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод – 6,6 млрд грн, за вывоз бытовых отходов – 1,2 млрд грн, за поставки электроэнергии – 6,8 млрд грн.

В августе население страны уплатило за жилищно-коммунальные услуги 11,8 млрд грн (114,4% начисленных за этот период сумм).

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По данным Единого реестра должников, в Украине количество должников по оплате коммунальных услуг в 2020 году выросла на 50%, при этом больше всего в судебном порядке из украинцев взыскивают задолженность перед теплопоставщиками.

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Автор: Анна Бредихина