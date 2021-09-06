Ранее "Стрыйводоканал" опубликовал адреса должников прямо на рекламных бордах по всему городу.

Во Львовской области суд признал виновным директора коммунального предприятия "Стрыйводоканал" Владимира Козака в распространении персональных данных местных жителей.

Об этом в понедельник, 6 сентября, пишет Zaxid.net.

Дело касалось билбордов, которые появились в Стрые в начале июня. Тогда предприятие опубликовало на рекламных щитах адреса должников и суммы задолженностей, что возмутило общественность.

Судья Стрыйского горрайонного суда Назар Янов принял решение, что Козак виновен в нарушении законодательства в сфере защиты персональных данных. Со ссылкой на объяснения Конституционного суда в постановлении отмечается, что персональными данными являются сведения о национальности, образовании, религиозных убеждениях, материальном и семейном положении, адресе и прочее.

За содеянное директору "Стрыйводоканала" назначен штраф 1 700 гривень, однако на постановление суда он еще может подать апелляцию. При этом Козак трижды не являлся на заседания, поэтому дело рассматривали без него.

В Стрые адреса должников опубликовали на бордах: что известно

В начале июня 2021 года жители Стрыя увидели на улицах города билборды с адресами должников за водоснабжение.

Всего местные задолжали 540 тысяч гривень. "Стрыйводоканал" решил обнародовать их адреса на четырех рекламных щитах в районах проживания.

Кроме списка адресов и сумм долгов предприятие также добавило подписи "Вами "гордится" община города".

В "Стрыйводоканале" считали, что такой поступок не был публикацией персональных данных, поскольку на бордах не указаны фамилии должников.

Автор: Катерина Комолова