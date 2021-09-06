Во Львовской области суд признал виновным директора коммунального предприятия "Стрыйводоканал" Владимира Козака в распространении персональных данных местных жителей.
Об этом в понедельник, 6 сентября, пишет Zaxid.net.
Дело касалось билбордов, которые появились в Стрые в начале июня. Тогда предприятие опубликовало на рекламных щитах адреса должников и суммы задолженностей, что возмутило общественность.
Судья Стрыйского горрайонного суда Назар Янов принял решение, что Козак виновен в нарушении законодательства в сфере защиты персональных данных. Со ссылкой на объяснения Конституционного суда в постановлении отмечается, что персональными данными являются сведения о национальности, образовании, религиозных убеждениях, материальном и семейном положении, адресе и прочее.
За содеянное директору "Стрыйводоканала" назначен штраф 1 700 гривень, однако на постановление суда он еще может подать апелляцию. При этом Козак трижды не являлся на заседания, поэтому дело рассматривали без него.
В Стрые адреса должников опубликовали на бордах: что известно
В начале июня 2021 года жители Стрыя увидели на улицах города билборды с адресами должников за водоснабжение.
Всего местные задолжали 540 тысяч гривень. "Стрыйводоканал" решил обнародовать их адреса на четырех рекламных щитах в районах проживания.
Кроме списка адресов и сумм долгов предприятие также добавило подписи "Вами "гордится" община города".
В "Стрыйводоканале" считали, что такой поступок не был публикацией персональных данных, поскольку на бордах не указаны фамилии должников.