Местная жительница сообщила правоохранителям, что обнаружила на Майдане Независимости поврежденные флажки и фото, которые устанавливают погибшим военным.

Полицейские задержали мужчину, который ночью повредил флаги и фотографии павших воинов на Майдане Независимости в Киеве. Об этом сообщает полиция Киева.

Отмечается, что информация о происшествии поступила вчера утром в Шевченковское управление полиции. Местная жительница сообщила правоохранителям, что обнаружила на Майдане Независимости поврежденные флажки и фото, которые устанавливают погибшим военным.

В результате проведенных оперативных мероприятий полицейские установили личность нарушителя, им оказался 36-летний уроженец Сумской области.

"Мужчину задержал наряд патрульной полиции. Нарушитель находился в возбужденном состоянии и после осмотра врачей его госпитализировали в специализированное медицинское учреждение. Сейчас решается вопрос о предоставлении событию правовой квалификации", - добавили там.

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Во время следственных и розыскных мероприятий правоохранители установили, что к теракту причастен ранее судимый 37-летний житель области. Фигуранта доставили в отделение полиции.

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