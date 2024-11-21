В День достоинства и свободы 21 ноября Украина отмечает годовщину двух важнейших революций.

Сегодня, 21 ноября, Украина отмечает День достоинства и свободы 2024. Этот праздник посвящен годовщине сразу двух знаменательных событий в украинской истории - Оранжевой революции и Евромайдана. Украинцы доказали свою приверженность демократии и европейским ценностям. И продолжают отстаивать идеалы свободы во время полномасштабной войны с Россией.

Мы рассказали, чему посвящен праздник 21 ноября, и собрали красивые открытки, которым можно поздравить причастных к двум украинским Майданам.

Что отмечают в День достоинства и свободы

Этот праздник посвящен двум самым крупным революциям в независимой Украине. Они изменили ход истории.

Оранжевая революция началась 22 ноября 2004 года во время президентских выборов, на которых нечестным путем победил Виктор Янукович. Украинцы вышли на протесты против фальсификации. Мирные акции длился 2 месяца, после чего голосование провели повторно. Новым президентом стал Виктор Ющенко.

Евромайдан или Революция достоинства начался 21 ноября 2013 года. Причиной был пророссийский курс правительства и отказ от евроинтеграции. Десятки тысяч людей собрались на площади Независимости, объявив бессрочную акцию протеста. Активисты требовали принятия евроинтеграционных законов или отставки правительства.

Впоследствии протесты распространились на другие города. А в ночь с 29 на 30 ноября власть попыталась разогнать активистов силовым путем, отправив на Майдан отряд бойцов "Беркут". От атаки пострадали в основном студенты.

Первые жертвы среди активистов появились 22 января 2014 года. А дни 18-20 февраля отметились самой жесткой фазой противостояния протестующих и правительства. Погибла почти сотня революционеров, которых в будущем станут называть Небесной Сотней. 22 февраля Янукович сбежал из Киева, а Евромайдан официально закончился.

Праздник День достоинства и свободы 21 ноября был учрежден в 2005 году по указу Виктора Ющенко и отмечался до 2010 года. Однако когда следующим президентом стал Виктор Янукович, то он отменил памятную дату. После его бегства в Россию новый президент Петр Порошенко в 2014 году вернул праздник.

Праздник принято отмечать информационными мероприятиями о Евромайдане. Основные акции проводятся в Киеве. Также в эту дату возлагают цветы к Аллее Небесной Сотни и чествуют погибших во время революции активистов.

День достоинства и свободы - картинки с поздравлениями

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