Не так давно мост капитально ремонтировали, но он уже успел посыпаться.

В Киеве "устал" еще один мост - речь идет об эстакаде возле станции метро "Нивки", которую капитально ремонтировали три года назад за 200 млн гривень.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

В настоящее время место обрушения закрыли металлической сеткой. За ней видно большую трещину на несколько десятков сантиметров, возле нее - другие. Отпавшую штукатурку уже убрали с проезжей части, а под самим мостом начали собирать металлические подпорки.

Данный инцидент после ремонта моста - не первый. Через год он посыпался, но тогда проблемные участки оперативно заштукатурили. А специалисты по градостроительству заговорили, что вместо капитального ремонта на "Нивках" сделали косметический ремонт.

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Эксперт по градостроительству Виктор Глеба считает, что виной всему является отсутствие какого-либо надзора со стороны государства.

"Никто не проверил, никто не сделал экспертизу. Никто не посмотрел, в каких пропорциях там заложены проектные решения", - говорит он.

В КГГА ситуацию не комментируют, а в "Киевавтодоре" заявили, что мост уже ремонтирует по гарантии компания-подрядчик. Летом 2017-го это была турецкая компания "Онур". Но сегодня, под мостом, кроме рабочих Киевавтодора других строителей не было, говорится в сюжете.

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Автор: Юрий Годован