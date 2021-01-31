На мосту видна трещина / фото t.me/dtpkievua
Жители украинской столицы сфотографировали трещину снизу недавно отремонтированного моста на Нивках. Читайте такжеВ переходе на Майдане Незалежности обрушился потолок (фоторепортаж, видео)
Фотография появилась в Telegram-канале dtp.kiev.ua.
"На недавно отремонтированном мосту на Нивках появилась трещина. Влияет ли это на безопасность, в данный момент неизвестно", - говорится в сообщении.
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