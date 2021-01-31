Как напоминают СМИ, сооружение не так давно отремонтировали.

Жители украинской столицы сфотографировали трещину снизу недавно отремонтированного моста на Нивках. Читайте такжеВ переходе на Майдане Незалежности обрушился потолок (фоторепортаж, видео)

Фотография появилась в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

"На недавно отремонтированном мосту на Нивках появилась трещина. Влияет ли это на безопасность, в данный момент неизвестно", - говорится в сообщении.

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Автор: Ольга Робейко