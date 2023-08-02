Сейчас решается вопрос об избрании фигурантам мер пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители разоблачили преступную группу, участники которой присвоили более 20 миллионов гривень под видом продажи автомобилей и квадрокоптеров для нужд военных.

Как сообщила Национальная полиция Украины, злоумышленники в интернете предлагали доставку автомобилей из-за границы и продажу квадрокоптеров для нужд Вооруженных Сил Украины.

Впрочем, получив подписку за "заказ", который якобы должен был доставляться из-за границы, злоумышленники исчезали, ведь не планировали выполнять взятые на себя обязательства. Таким образом они присвоили деньги волонтеров и военнослужащих.

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Полицейские установили членов преступной группы, среди которых - организатор и трое сообщников.

В уголовном производстве проведено 22 обыска на территории Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Днепропетровской и Черкасской областей.

Сейчас решается вопрос об избрании фигурантам мер пресечения в виде содержания под стражей.

Разоблачение мошенников - последние новости

Как сообщал УНИАН, на днях Нацполиция информировала, что разоблачен депутат одного из городских советов Сумской области в организации псевдосборов средств на нужды военных через мошеннические колл-центры.

Депутат создал два мошеннических колл-центра в Киеве и Днепре, нанял сотрудников - менеджеров и операторов, которые работали в так называемых офисах. Именно они звонили бизнесменам, просили помочь в приобретении конкретных товаров для военных и предоставляли реквизиты подконтрольной благотворительной организации. Таким образом мошенники собрали более 10 млн грн. чтобы скрыть свою преступную деятельность, фигуранты пол процента от собранной суммы перечисляли на ВСУ, остальные деньги – присвоили.

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