Правоохранители разоблачили преступную группу, участники которой присвоили более 20 миллионов гривень под видом продажи автомобилей и квадрокоптеров для нужд военных.
Как сообщила Национальная полиция Украины, злоумышленники в интернете предлагали доставку автомобилей из-за границы и продажу квадрокоптеров для нужд Вооруженных Сил Украины.
Впрочем, получив подписку за "заказ", который якобы должен был доставляться из-за границы, злоумышленники исчезали, ведь не планировали выполнять взятые на себя обязательства. Таким образом они присвоили деньги волонтеров и военнослужащих.
Полицейские установили членов преступной группы, среди которых - организатор и трое сообщников.
В уголовном производстве проведено 22 обыска на территории Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Днепропетровской и Черкасской областей.
Сейчас решается вопрос об избрании фигурантам мер пресечения в виде содержания под стражей.
Разоблачение мошенников - последние новости
Как сообщал УНИАН, на днях Нацполиция информировала, что разоблачен депутат одного из городских советов Сумской области в организации псевдосборов средств на нужды военных через мошеннические колл-центры.
Депутат создал два мошеннических колл-центра в Киеве и Днепре, нанял сотрудников - менеджеров и операторов, которые работали в так называемых офисах. Именно они звонили бизнесменам, просили помочь в приобретении конкретных товаров для военных и предоставляли реквизиты подконтрольной благотворительной организации. Таким образом мошенники собрали более 10 млн грн. чтобы скрыть свою преступную деятельность, фигуранты пол процента от собранной суммы перечисляли на ВСУ, остальные деньги – присвоили.