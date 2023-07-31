Для выманивания средств были созданы мошеннические колл-центры в Киеве и Днепре.

Депутата одного из городских советов Сумской области разоблачили в организации псевдосборов средств на нужды военных через мошеннические колл-центры.

Как сообщили в управлении коммуникации Национальной полиции Украины, организатору и семи его сообщникам объявили о подозрении в создании преступной организации (ч. 1, 2 ст. 255 Уголовного кодекса Украины) и мошенничестве (ч. 3, 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

По данным полиции, депутат создал два мошеннических колл-центра в Киеве и Днепре. Он нанял сотрудников-менеджеров и операторов, которые работали в так называемых офисах. Именно они звонили бизнесменам, просили помочь в приобретении конкретных товаров для военных и предоставляли реквизиты подконтрольной благотворительной организации.

"Фигуранты под прикрытием благотворительного фонда собирали деньги для приобретения Вооруженным силам Украины бронежилетов, шлемов, приборов ночного видения и другой амуниции... Таким образом мошенники собрали более 10 миллионов гривень. Чтобы скрыть свою преступную деятельность, фигуранты пол процента от собранной суммы перечисляли на ВСУ, остальные деньги - присвоили", - отмечается в сообщении.

Во время разоблачения злоумышленников полицейские провели обыски на территории Киевской, Днепропетровской, Сумской областей, а также города Киева. В помещениях подозреваемых и лиц, которые могут быть причастны к совершению преступлений, правоохранители изъяли оргтехнику, мобильные телефоны, деньги и документы. Кроме того, заблокировали счета фонда и связанных с ним контрагентов, через которые осуществлялся вывод средств.

Сейчас материалы уголовного производства направлены в суд. Злоумышленникам грозит до 12-ти лет лишения свободы.

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Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины также сообщала, что разоблачила схемы выманивания денег из военнослужащих ВСУ и их семей. В частности, в Киевской области задержан житель Бориспольского района, который выманивал деньги у родственников пропавшего без вести украинского защитника. "Для "спасения" защитника делец предложил перевести 2 тыс. долларов на собственные банковские карты.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленника. В Виннице задержали руководителя одной из местных коллекторских компаний, который требовал от демобилизованного раненого военнослужащего ВСУ оплатить 1 млн грн якобы просроченного долга его матери.

Также СБУ информировала о разоблачении и ликвидации мошеннической схемы по выманиванию денег у мирных жителей, которые хотели эвакуироваться из зоны боевых действий, в том числе из Бахмута и Угледара.

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