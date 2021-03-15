Фигуранты рассылали письма с "вирусом" на электронные адреса компаний и предпринимателей.

Киберполиция разоблачила группу злоумышленников, которые с помощью "вируса" похитили более 5 миллионов гривень.

Как сообщил Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, фигуранты рассылали на электронные адреса компаний и предпринимателей письма с вредоносным программным обеспечением.

Сообщения маскировали под архивы с документами, в которых были требования оплаты определенных услуг или предоставления информации государственным органам. Вирусные программы предоставляли удаленный доступ к компьютерам бухгалтеров и директоров. Злоумышленники создавали платежные поручения от имени юридических и физических лиц на подконтрольные счета. В дальнейшем деньги обналичивали.

По предварительным подсчетам, пострадавшим нанесли более 5 миллионов гривен убытков.

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Правоохранители провели 8 обысков на территории Киева и Киевской области. Изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, флэш-накопители и "черновые" записи.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража), ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

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Автор: Инна Андалицкая