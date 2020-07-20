Мошенница обманула желающих отдохнуть за рубежом киевлян на 700 тысяч гривень

Кроме того, подозреваемая вводила знакомых в заблуждение относительно возможности приобретения бытовой техники со скидками через известную торговую сеть.

В Киеве будут судить мошенницу, которая на туристических путевках и продаже бытовой техники обманула граждан на 700 тысяч гривень.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Подозреваемая, являясь оператором по предоставлению туристических услуг распространяла информацию среди своих знакомых и родственников о выгодных условиях приобретения путевок на отдых в Турции и Египте по выдуманной льготной программе.

Читайте такжеПолиция установила личность мошенника, который из тюрьмы выманил 365 тысяч гривен у жительницы Тернопольщины

Кроме того, подозреваемая вводила знакомых в заблуждение относительно возможности приобретения бытовой техники со скидками через известную торговую сеть.

По результатам расследования установлено 43 факта мошеннического завладения злоумышленницей денежными средствами 18 граждан в период с октября 2016 года по ноябрь 2018 года.

Указанному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. ч. 1, 2 ст.190 УК Украины, и обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал УНИАН, полиция разоблачила одессита, который обокрал банк более чем на миллион гривень.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram