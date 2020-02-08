Полиция разоблачила одессита, обманувшего банк более чем на миллион гривень

Мошеннику грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Полиция разоблачила одессита, который обокрал банк более чем на миллион гривень.

Об этом сообщается на странице МВД Украины в Facebook.

Читайте такжеВ Киеве из обменного пункта украли 9 миллионов гривен

Правоохранители установили, что злоумышленник зарегистрировал юридическое лицо, открыл счет и получил банковскую карточку. Эта фирма якобы реализовывала товары по всему миру.

«Далее на счет фирмы поступили средства от предприятия-нерезидента за якобы оплату товаров. После чего фигурант через Интернет оформил возврат товара. Пока банк проводил возвращение транзакции, фигурант через несколько банкоматов снял более миллиона гривен, которые принадлежали банку», - говорится в сообщении.

Мужчине объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Как сообщал УНИАН, в Ривненской области задержали двух местных жителей, которые за долг в 500 гривень убили человека.