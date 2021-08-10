Дебошир успел разбить четыре окна.

Водитель автобуса водном из микрорайонов Житомира на рассвете подъехал к жилому дому, припарковался на тротуаре и пытался заехать на клумбу с цветами. Жители квартиры на первом этаже сделали ему замечание, из-за чего мужчина взбесился и стал бить лопатой по окнам.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Беспредел водителя микроавтобуса удалось снять на камеру смартфона соседям пострадавших жильцов, но мужчину это не остановило. В какой-то момент крики и угрозы вызвать полицию все же сделали свое дело. Дебошир сел в свое авто и уехал.

В свою очередь владельцы пострадавшей квартиры вызвали полицию. Правоохранители насчитали четыре разбитых окна.

Читайте такжеНа Житомирщине "черные копатели" добывали тротил из авиабомб"Личность мужчины, который разбил несколько окон, установлена. Это житель этого же микрорайона. На данный момент продолжаются следственные действия", - рассказала спикер полиции в Житомирской области Алла Ващенко.

По данному факту открыто уголовное производство за статьей 296 "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, житель Олевского района закопал украденный мотоцикл в собственном дворе, пытаясь скрыть совершенное преступление от правоохранителей.

Автор: Анастасия Горбачева