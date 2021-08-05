Житель Олевского района закопал украденный мотоцикл в собственном дворе, пытаясь скрыть совершенное преступление от правоохранителей.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в области.
Накануне местный житель пожаловался правоохранителям, что с его двора исчез двухколесный транспорт.
Во время первоочередных мероприятий полицейские заподозрили в совершении правонарушения 41-летнего ранее судимого за имущественные преступления мужчину.
Читайте такжеСтюардесса бросила работу и парня, чтобы зарабатывать на голых фотоВо время осмотра по месту жительства подозреваемого копы обнаружили украденный мотоцикл. Правда, чтобы его изъять, пришлось сначала его откопать.
"Честно говоря, мы впервые столкнулись с таким странным и трудоемким способом сокрытия похищенного. Предварительно яму глубиной около 2 м мужчина выкопал той же ночью. А вот почему принял такое решение, вразумительного ответа получить не удалось", – прокомментировал начальник второго отделения полиции Игорь Григоришин.
В настоящее время продолжается установление всех обстоятельств события, предварительная правовая квалификация которого – ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.
Законодательством такие противоправные действия наказываются ограничением или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.
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