По словам местных, причиной трагедии стала нетрезвая семейная ссора.

В селе Троянив на Житомирщине 27-летний Николай убил своего 49-летнего отца Василия, после чего пытался скрыться с места преступления. Местные говорят, что конфликты в семье были обычным явлением.

Подробности трагедии выяснил OBOZREVATEL.

По словам местных жителей, семья, где произошла трагедия, ничем особенным не отличалась. Там воспитывали троих сыновей. Младший сейчас в армии, у среднего есть своя семья и он живет отдельно. А вот старший сын Николай развелся с женой, с которой воспитывает двух дочерей 7 и 8 лет. Бывшая жена оставила детей погостить у отца и деда, а сама уехала по делам.

Как рассказали в областной полиции, экс-супруга подозреваемого привезла девочек по просьбе бабушки погостить. В ту ночь она была на работе. Отец и сын вечером выпивали, потом у них возник конфликт, они подрались. В результате отец получил смертельные травмы.

Сын пытался скрыть убийство, вытащил тело в огород. А потом посадил детей в машину и попытался убежать, но въехал в столб, не проехав и сотни метров.

Девочки пострадали, но смогли самостоятельно выбраться из машины. Они обратились к своему дяде и сообщили об аварии. Тот пришел в дом погибшего, где застал своего пьяного брата. А потом нашел и тело отца. Дети сказали, что дедушка спит за сараем. Но оказалось, что Василий уже был мертв, на место вызвали полицию. Следователи на месте выяснили, что именно Николай стоит за убийством отца.

По словам односельчан, скандалы и ссоры в семье возникали часто. И на этот раз Николай якобы припомнил отцу, что тот помог брату купить автомобиль.

"Погибший Василий отличался агрессивным нравом. Он, когда выпьет, словно сходит с ума. Жестоко избивал свою жену, доставалось и трем детям. Правда, сами ребята выросли нормальными. Средний вообще спокойный, воспитанный, младший тоже. У старшего характер пошел у отца, он тоже как выпьет, то у него ум мутнеет. Говорят, что они вместе выпивали и поссорились", – рассказала одна из местных жительниц.

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В то же время местные говорят, что в семье все работали, и даже держали двух лошадей.

Напомним, происшествие произошло 30 июля. Полиция задержала подозреваемого в убийстве 49-летнего мужчины, который после совершения преступления угнал автомобиль у брата и с двумя дочерьми устроил ДТП.

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Автор: Дмитрий Захаров