"Огонь распространяется за секунды": руководитель Луганщины рассказал, что видел в эпицентре лесного пожара

По его словам, огонь разлетается на сотни метров.

Председатель Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай рассказал о возможных причинах пожаров в Луганской области.

Как заявил глава области в эфире телеканала «Украина 24», он был в эпицентре пламени и видел, как огонь перекидывался даже через дорогу.

«Я бы рассматривал один из двух вариантов, следователи дадут квалифицированную оценку. У нас действительно почти неделю стояла жаркая погода, сухая, не было дождя, было +35, +38 градусов. Вчера было +41 градус, и ветер был очень сильный, 25 м / с. Я был в эпицентре пламени. Видел, как огонь перекидывался даже через дорогу, секунды - и он распространяется на большое количество леса, много гектаров, а также широкая дорога не останавливает», - отметил чиновник.

Читайте такжеПожары на Луганщине: ГСЧС сообщила об отсутствии угрозы населенным пунктам

По его словам, огонь разлетается на сотни метров.

«У нас не было обстрелов, но на передовой враг выезжал и специально обстреливал трассеры, они подожгли траву, и там был пожар, но у нас это исключено. Это связано с погодой, или был умышленный поджог. 59 домов пострадали, 24 полностью разрушены, 35 - разной степени повреждения. Мы посчитаем, из резервного фонда получим деньги », - отметил Гайдай.

Как сообщал УНИАН, 6 июля возле с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств возник лесной пожар на площади около 50 га, из них верховая 20 га. 7 июля пожар был локализован. В связи с порывистым ветром (до 25 м / с) и высокой температурой воздуха (38 градусов) пожар распространился на с. Смоляниново Новоайдарского района.

Силами ГСЧС эвакуированы из жилых домов с. Смоляниново и дачного кооператива «Волчье озеро» 30 человек (из них 13 детей) и 30 человек отселены.

По состоянию на утро 8 июля на территории Новоайдарского района наблюдались отдельные очаги горения лесных массивов вблизи с. Смоляниново, с. Капитаново и с. Вороново.

Президент Владимир Зеленский 8 июля утром заявил о пяти жертвах лесных пожаров в Новоайдарском районе Луганской области.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram