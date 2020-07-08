Полиция рассматривает три версии возникновения пожара в Луганской области

К ликвидации пожара привлечены подразделения Вооруженных сил, Нацгвардии и дополнительные силы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Правоохранители рассматривают три версии возникновения лесных пожаров в Луганской области.

Об этом во время рабочего визита президента Владимира Зеленского в область сообщил представитель местной полиции.

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Распространения пламени, в частности, могло возникнуть из-за поджога или даже нескольких поджогов.

"На сегодня открыто уголовное производство по статье 270 УК. Выдвинуты три версии, одна из которых возможен поджог. Возможно и несколько, возможно, один поджог. Это одна из версий", - заявил правоохранитель.

Как сообщал УНИАН, днем 6 июля возле с. Осколоновка Новоайдарского района возник пожар на площади около 50 га, в том числе верховой - 20 га. Вчера утром пожар был локализован на площади около 85 гектаров. В связи с порывистым ветром и высокой температурой воздуха (+ 38°С) огонь распространился на с. Смоляниновое. В этом селе огнем уничтожено около 80 дачных домов и 30 жилых домов.

К ликвидации пожара привлечены подразделения Вооруженных сил, Нацгвардии и дополнительные силы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Вечером глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сообщил, что площадь пожара в настоящее время составляет около 100 га. По его словам, полицейские посещают дома и проводят эвакуацию жителей, однако люди преклонного возраста не хотят покидать свои жилища.

Также огнеборцы ликвидируют пожар вблизи с. Капитановое Новоайдарского района, площадь которого (верховой) составляет около 40 га.

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