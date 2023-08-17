По данным местного журналиста Виталия Глаголы, умерший - врач Мукачевской больницы Иван Турок.

Сегодня утром в реанимационном отделении Ужгородской центральной городской клинической больницы после шести суток пребывания в коме скончался пострадавший в конфликте на дороге, произошедшем еще 10 августа.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Закарпатской области Анна Дан, конфликт на дороге между водителями автомобилей Skoda и Volkswagen случился поздно вечером 10 августа. В результате драки водитель автомобиля Skoda попал в реанимацию Ужгородской центральной городской больницы с травмой головы.

Дан уточнила, что водитель Volkswagen сначала скрылся с места происшествия.

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"Однако вскоре его личность установили и доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств. Мужчина дал свои объяснения", - добавила пресс-секретарь.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по статье 128 УК Украины – неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение.

Сегодня утром стало известно, что пострадавший во время конфликта водитель скончался после шести суток в коме.

По информации закарпатского журналиста Виталий Глаголы, у мужчины до этого случая уже были травмы головы - в черепе установлена металлическая пластина. Он утверждает, что умерший - врач Мукачевской больницы Иван Турок.

Глагола также отметил, что водитель Volkswagen ударил Ивана, а после того, как он упал – сбежал, оставив его умирать на дороге.

Сегодня, 17 августа, после смерти потерпевшего дело переквалифицировали по статье 119 УК – убийство по неосторожности, согласно которой предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Пресс-секретарь закарпатской полиции добавила, что сейчас продолжаются следственные действия и проводятся экспертизы.

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11 августа апелляционный суд отменил мягкий приговор обидчикам девушки. Дело направлено на новое судебное разбирательство.

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