В Харькове правоохранители задержали 31-летнего мужчину за избиение и изнасилование 72-летней пенсионерки.
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Об этом говорится в сообщении департамента уголовного розыска в Telegram.
Установлено, что инцидент произошел 9 декабря. Мужчина избил бабушку, а затем затащил ее в подвал, связал и изнасиловал.
После совершения преступления он еще и обокрал потерпевшую. Харьковчанку госпитализировали с многочисленными травмами. Сейчас она в стабильном состоянии.
"Сейчас 31-летний изверг задержан, продолжаются следственные действия. Предварительно установлено, что злоумышленник ранее судим за убийство, серию изнасилований и разбойных нападений на женщин", – говорится в сообщении департамента.
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