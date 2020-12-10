Мужчина избил бабушку, а затем затащил ее в подвал, связал и надругался.

В Харькове правоохранители задержали 31-летнего мужчину за избиение и изнасилование 72-летней пенсионерки.

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Об этом говорится в сообщении департамента уголовного розыска в Telegram.

Установлено, что инцидент произошел 9 декабря. Мужчина избил бабушку, а затем затащил ее в подвал, связал и изнасиловал.

После совершения преступления он еще и обокрал потерпевшую. Харьковчанку госпитализировали с многочисленными травмами. Сейчас она в стабильном состоянии.

"Сейчас 31-летний изверг задержан, продолжаются следственные действия. Предварительно установлено, что злоумышленник ранее судим за убийство, серию изнасилований и разбойных нападений на женщин", – говорится в сообщении департамента.

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Автор: УНИАН