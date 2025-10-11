Полиция рассматривает версию самоубийства 32-летнего криптоблогера, который накануне сообщал близким о финансовых проблемах.

В Оболонском районе Киева правоохранители обнаружили тело 32-летнего мужчины с огнестрельным ранением в голову.

Как сообщила полиция Киева, погибшего нашли сегодня утром в салоне его автомобиля, рядом лежало зарегистрированное на него оружие. На месте работали следственно-оперативные группы полиции, криминалисты и судебно-медицинский эксперт.

По предварительной информации, мужчина был предпринимателем и блогером, который занимался криптовалютными проектами. Накануне трагедии он сообщал близким о подавленном состоянии из-за финансовых трудностей и даже прислал им прощальное сообщение.

Видео дня

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с дополнительной пометкой "самоубийство". Сейчас продолжается досудебное расследование, которое должно выяснить все обстоятельства происшествия.

Канал "Труха" сообщает, что погибшим может быть блогер и криптопредприниматель Константин Ганич, который в сети был известен под именем Костя Кудо. Официально имени мужчины не называют.

Обновлено в 11:48. В Telegram-канале Константина Ганича подтвердили его смерть, но подробности нет.

"Константин Кудо трагически ушел из жизни. Причины устанавливаются следствием", - говорится в сообщении.

Другие инциденты

Как сообщал УНИАН, ранее в поселке Ямполь Сумской области нашли мертвым известного местного блогера, журналиста Александра Тахтая.

После того, как Александр Тахтай длительное время не выходил на связь, его жена позвонила соседке, чтобы та узнала, в чем дело. Последняя и обнаружила мужчину без признаков жизни в его собственном доме и вызвала полицию. Тело направили на экспертизу для установления причины смерти и открыли уголовное производство.

Вас также могут заинтересовать новости: