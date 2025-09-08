По данным экспертизы, мужчина умер из-за проблем с сердцем, а в соцсетях пишут, что смерть может быть связана с его деятельностью.

В поселке Ямполь Сумской области нашли мертвым известного местного блогера, журналиста Александра Тахтая.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области, тело Тахтая обнаружили 5 сентября в его собственном доме после того, как он длительное время не выходил на связь.

"После того, как Александр Тахтай длительное время не выходил на связь, его жена позвонила соседке, чтобы та узнала, в чем дело. Последняя и обнаружила мужчину без признаков жизни в его собственном доме и вызвала полицию. Тело направили на экспертизу для установления причины смерти и открыли уголовное производство", - отметили в ведомстве.

В полиции также озвучили заключение судебно-медицинской экспертизы после вскрытия - острая сердечно-сосудистая недостаточность, диффузный кардиосклероз, атеросклеротическая болезнь сердца.

"То есть можно констатировать, что человек умер по естественным причинам, имея больное сердце", - подчеркнули в отделе коммуникаций.

Между тем в соцсетях некоторые пользователи предполагают, что смерть Тахтая может быть связана с его деятельностью, ведь как блогер он часто публиковал в Facebook критические сообщения, а также копии документов, фото и видео, касающиеся представителей различных силовых структур, местных политиков и управленцев.

5 августа на своей странице в Facebook Тахтай опубликовал пост о том, что 2 августа в его жилище неизвестные бросили дымовую гранату, а впоследствии выражал свое недовольство ходом расследования этого преступления.

Тахтай родился в 1964 году в Казахстане. В Сумской области в свое время он был главным редактором газет "Голос времени", "Ямпольский край", "Глухов Пост". В 2015 году был избран депутатом Ямпольского районного совета от политической партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП". Тахтая похоронили 7 сентября.

На фронте погиб известный спортивный журналист

29 апреля 2025 года на фронте погиб журналист и телеведущий Владимир Коцур, который пошел защищать Украину с первого дня полномасштабного вторжения России. Его многолетняя карьера в украинской журналистике была связана прежде всего с развитием спортивной тематики.

В 90-х - начале 2000-х освещал спортивные события в городе Ривне, после чего переехал в столицу, где работал в издании "Спорт-Экспресс в Украине", на ведущих отечественных телеканалах. Также известен своими публикациями для изданий "Украинский футбол" и "Команда".

