Конфликт экс-военного и охраны Тищенко: к инциденту причастен полицейский Киева

По данным СМИ, в тот момент он якобы находился в Днепре в рамках командировки.

К инциденту с избиением экс-военного подразделения Kraken Дмитрия Павлова в Днепре причастен действующий сотрудник полиции Киева.

Как сообщает "Суспільне", об этом заявила заместитель начальника отдела коммуникаций главного управления Нацполиции города Киева Анна Страшок. Речь идет о мужчине в жилетке с надписью "Полиция", который фигурировал на видео.

По словам Страшок, мужчина на видео является сотрудником полиции Киева, который находился в Днепре в командировке, где участвовал в проведении следственных действий.

Видео дня

"По их завершению право охранник вышел из помещения на улицу, стал свидетелем конфликтных ситуаций между гражданами. В дальнейшем к нему обратился мужчина о совершении преступления в отношении его знакомой, у которой отобрали телефон. Сотрудник полиции вмешался в инцидент", - сообщила она.

Продолжается служебное расследование для установления правомерности действий полицейского. Следственные действия, в которых участвовал правоохранитель, не имели никакого отношения к активистам и публичным лицам, которые находились в том же месте и были участниками инцидента, подчеркивают в полиции.

В полиции Днепропетровщины отметили, что местные правоохранители не сотрудничали с Тищенко и не участвовали в проведении обысков.

Нападение на военного в Днепре

Напомним, вчера вечером в сети появилось видео конфликта с нардепом, во время которого бывшего бойца спецподразделения Kraken Дмитрия "Сына" Павлова, который гулял с ребенком в коляске, жестко задержали неизвестные.

В полиции подтвердили, что люди в камуфлированной одежде и балаклавах нанесли мужчине телесные повреждения и незаконно удерживали его. Были открыты уголовные производства по статьям "Нанесение легких телесных повреждений" и "Незаконное лишение свободы".

Тищенко заявил, что в тот день они разоблачили крупнейший колл-центр Днепра, а бывший военный пришел "защитить ботоферму, сорвать следственные действия и скрыть факты работы мошеннического колл-центра".

Напомним, летом прошлого года в сети распространили аудиозапись, где человек, чей голос напоминает голос нардепа, обсуждает создание схемы "заработка" на колл-центрах. Тогда Тищенко заявил, что подобные записи являются фейковыми.

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