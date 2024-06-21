Он заявил, что каждый гражданин должен отвечать перед законом.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, говоря о нападении на военнослужащего в Днепре, отметил, что причастные к преступлению должны быть наказаны.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о событиях в Днепре, где группа людей в балаклавах напала на бывшего бойца специального подразделения "Kraken", и что якобы эти люди могли быть из охраны народного депутата Украины Николая Тищенко.

"Во-первых, неважно, что это за люди. У нас каждый гражданин должен отвечать перед законом", - подчеркнул Клименко.

Он напомнил, что накануне было возбуждено два уголовных производства - нанесение легких телесных повреждений и незаконное лишение свободы.

"Поэтому все, кто причастен к совершению этого преступления, должны понести соответствующее и заслуженное наказание", - сказал министр.

Также на вопрос о том, в каком состоянии доброволец, Клименко отметил: "В нормальном пока состоянии".

Конфликт с участием военного в Днепре - что известно

Днем 20 июня в Днепре группа мужчин в форме и балаклавах напала на добровольца и бывшего бойца спецподразделения "Kraken" Дмитрия "Сына" Павлова.

Вечером в тот же день полиция Днепропетровской области подтвердила факт нападения и нанесения телесных повреждений 33-летнему мужчине. Позже спецподразделение "Kraken" сообщило, что мужчина, на которого напали в Днепре, является их бывшим военнослужащим.

В Telegram-каналах начали распространять видео, на котором зафиксирован разговор между Павловым и Тищенко, во время которого он спросил у народного депутата, почему люди из его окружения ходят с оружием и в балаклавах. Также он поинтересовался, находятся ли они на военном учете. На что не получил ответа. Тищенко и его окружение начали преследовать мужчину, когда он отошел от них со своим ребенком в коляске. Затем к ним подошел работник ТЦК, которому доброволец показал свои документы. Он был против того, чтобы женщина из окружения Тищенко снимала на телефон его данные. После предупреждения об этом Павлов вырвал из ее рук гаджет, но потом вернул. В свою очередь женщина обвинила его в краже и повреждении телефона. Группа мужчин окружила Павлова и скрутила его, мотивируя тем, что он хочет сбежать до прибытия следственно-оперативной группы.

Также в местных Telegram-каналах пишут, что неизвестные люди могут быть охраной Тищенко, который находился в Днепре. В то же время сам Тищенко на своей Facebook-странице заявил, что мужчина якобы напал на полицейских во время обысков "мошеннических ботоферм".

В Национальной полиции сообщили об открытии двух уголовных производств по статье об умышленном легком телесном повреждении и статье о незаконном лишении свободы или похищении человека. Продолжаются следственные действия для идентификации всех причастных.

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