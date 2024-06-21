Он подтвердил, что является крестным отцом сына Тищенко.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что поведение Николая Тищенко несовместимо со статусом народного депутата Украины.

Вечером он прокомментировал конфликт и нападение на экс-бойца подразделения "Кракен" в Днепре, которые вызвали серьезное возмущение в обществе. "Здесь не о чем даже говорить. Поведение народного депутата - абсолютно позорное. Ему нет оправданий. Правоохранительным органам точно есть на что реагировать", - написал он в Telegram.

Ермак подтвердил, что давно знаком с депутатом и когда-то крестил его сына. "Но это было много лет назад. Я давно уже не воспринимаю его поступки и не понимаю их. Поэтому не поддерживаю с ним никаких отношений. Если кто-то забыл, что каждый должен нести за свои неадекватные действия ответственность, независимо от должностей или фамилий, советую об этом вспомнить. Такое поведение Тищенко несовместимо со статусом народного депутата", - добавил глава ОП.

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Нападение на военного в Днепре

Напомним, вчера вечером в сети появилось видео конфликта с нардепом, во время которого бывшего бойца спецподразделения Kraken Дмитрия "Сына" Павлова, который гулял с ребенком в коляске, жестко задержали неизвестные.

В полиции подтвердили, что люди в камуфлированной одежде и балаклавах нанесли мужчине телесные повреждения и незаконно удерживали его. Были открыты уголовные производства по статьям "Нанесение легких телесных повреждений" и "Незаконное лишение свободы".

Тищенко заявил, что в тот день они разоблачили крупнейший колл-центр Днепра, а бывший военный пришел "защитить ботоферму, сорвать следственные действия и скрыть факты работы мошеннического колл-центра".

Напомним, летом прошлого года в сети распространили аудиозапись, где человек, чей голос напоминает голос нардепа, обсуждает создание схемы "заработка" на колл-центрах. Тогда Тищенко заявил, что подобные записи являются фейковыми.

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