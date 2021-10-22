Гражданин одного из государств Евросоюза пытался ввезти в Украину наркотиков более чем на 2 млн грн.

Бориспольский горрайонный суд Киевской области огласил приговор гражданину одного из государств Евросоюза, который пытался ввезти в Украину полкилограмма кокаина.

Как сообщили в пресс-службе офиса генерального прокурора, иностранец признан виновным в контрабанде наркотических средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 305 УК Украины).

По данным обвинения, в январе 2021 года иностранец, по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, решил осуществить контрабанду наркотиков на территорию Украины.

Мужчина прилетел в Украину из Польши. Во время прохождения таможенного контроля в международном аэропорту "Борисполь" в его личных вещах было обнаружено полкилограмма кокаина.

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В связи с тем, что иностранец сотрудничал со следствием, он приговорен к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества. До вступления приговора в законную силу он будет содержаться под стражей.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье задержали иностранца, который пытался вывезти в ЕС 3 килограмма ртути.

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Автор: Светлана Закелова