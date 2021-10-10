По данным полиции, эта операция является крупнейшей по изъятию наркотиков в регионе.

В Дубае полиция изъяла 500 кг чистого кокаина на сумму более 500 млн дирхамов (136 млн долларов) во время рейда по борьбе с наркотиками.

Об этом сообщает Emirates News Agency.

"Во время операции под кодовым названием "Скорпион" полиция Дубая пресекла попытку контрабанды 500 кг чистого кокаина в страну для продажи и продвижения. Наркотики были хорошо спрятаны внутри грузового контейнера", - говорится в сообщении.

По данным полиции, эта операция является крупнейшей по изъятию наркотиков в регионе. В результате был арестован член банды с Ближнего Востока, который действовал внутри страны в качестве посредника для международного наркосиндиката.

Также изъяты наркотики, которыми владел арестованный.

#DubaiPolice foils Drug Smuggling Attempt of 500 Kilograms of Cocaine. pic.twitter.com/bdv4wFaUsJ — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) October 10, 2021

Ранее сообщалось, что в аэропорту "Борисполь" задержали иностранца, который перевозил кокаин в коробке с конфетами.

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Автор: Тамара Отовская