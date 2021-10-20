За рубежом на него ожидал заказчик, которому он планировал продать "товар" за 200 тыс. евро.

На Закарпатье правоохранители задержали иностранца при попытке контрабанды 3 кг ртути в ЕС.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Отмечается, что задержанным "курьером" оказался гражданин одной из европейских стран.

По оперативной информации, он согласился на такую "услугу" за 5 тыс. евро. За рубежом его ждал заказчик, которому он планировал продать опасный "товар" за 200 тыс. евро.

Читайте такжеУдар током и скорая: в Тернополе подростка "атаковал" домофон"Злоумышленника задержали в пункте пропуска "Малые Селменцы". Во время осмотра личных вещей правоохранители обнаружили у него скрытые емкости со ртутью", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности Украины по ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины, задержанному объявлено подозрение.

Правоохранители устанавливают источники происхождения токсичного вещества, а также продавцов и заказчиков "товара".

Справка. Ртуть - высокотоксичное химическое вещество высочайшего класса опасности.

Пары ртути и почти все ее растворимые соединения очень ядовиты и могут вызвать серьезные отравления или смертельные случаи.

Опасное вещество может использоваться для совершения террористических/экстремистских актов.

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Автор: Светлана Макринская