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В Киеве мужчина пустил газ в квартире: коммунальщики эвакуировали подъезд – соцсети (фото)

18:06, 17 июля 2020
Происшествия
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Киев - мужчина пустил газ в дома на Доброхотова: коммунальщики эвакуировали подъезд / facebook.com/dtp.kiev

Об этом сообщает ДТП Киев в Facebook.

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«В Киеве на Доброхотова, 12 неадекватный мужчина, который ранее «заминировал» школу, в квартире, открыл газовые конфорки», – говорится в сообщении.

Коммунальщики отключили подъезд от подачи газа, спасатели с полицией эвакуировали жильцов, открыли окна и двери на проветривание.

Как сообщал УНИАН, под Киевом сегодня упал и загорелся легкомоторный самолет.

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