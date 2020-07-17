В Киеве мужчина пустил газ в квартире: коммунальщики эвакуировали подъезд – соцсети (фото)

Коммунальщики отключили подъезд от подачи газа, спасатели с полицией эвакуировали жителей.

Киевлянин открыл газ в квартире столичной многоэтажки, из-за чего спасатели эвакуировали других жильцов подъезда.

Об этом сообщает ДТП Киев в Facebook.

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«В Киеве на Доброхотова, 12 неадекватный мужчина, который ранее «заминировал» школу, в квартире, открыл газовые конфорки», – говорится в сообщении.

Коммунальщики отключили подъезд от подачи газа, спасатели с полицией эвакуировали жильцов, открыли окна и двери на проветривание.

Как сообщал УНИАН, под Киевом сегодня упал и загорелся легкомоторный самолет.

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