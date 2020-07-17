В Киеве мужчина пустил газ в квартире: коммунальщики эвакуировали подъезд – соцсети (фото)
18:06, 17 июля 2020Происшествия
218 0
Коммунальщики отключили подъезд от подачи газа, спасатели с полицией эвакуировали жителей.
Киев - мужчина пустил газ в дома на Доброхотова: коммунальщики эвакуировали подъезд / facebook.com/dtp.kiev
Киевлянин открыл газ в квартире столичной многоэтажки, из-за чего спасатели эвакуировали других жильцов подъезда.
Об этом сообщает ДТП Киев в Facebook.
Читайте также"Руки по швам!": появилось видео потасовки Вятровича с полицейским
«В Киеве на Доброхотова, 12 неадекватный мужчина, который ранее «заминировал» школу, в квартире, открыл газовые конфорки», – говорится в сообщении.
Коммунальщики отключили подъезд от подачи газа, спасатели с полицией эвакуировали жильцов, открыли окна и двери на проветривание.
Как сообщал УНИАН, под Киевом сегодня упал и загорелся легкомоторный самолет.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter