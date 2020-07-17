Под Киевом упал и загорелся легкомоторный самолет (фото)
17:40, 17 июля 2020Происшествия
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На борту находились два человека - угрозы их жизни нет.
Самолет упал сегодня вечером / фото ГСЧС
Под Киевом сегодня упал и загорелся легкомоторный самолет.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС Киевской области, событие произошло в Макаровском районе.
"17 июля в 16:20 в ГСЧС поступила информация о том, что вблизи с. Наливайковка Макаровского района в поле произошло падение легкомоторного самолета учебной школы "Aviation Group" с последующим горением. В результате падения легкомоторного самолета близ с. Наливайковка Макаровского района погибших нет, угрозы жизни двум лицам, которые находились в самолете нет", - говорится в сообщении.
Обошлось без жертв / фото ГСЧС
Спасатели уточняют, что в 16:40 возгорание самолета было ликвидировано.
Как сообщал УНИАН, в Польше спортивный самолет упал на частный дом.
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